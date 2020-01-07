إيهاب جلال يعلن تشكيل المصري لمواجهة الإنتاج بالدوري

أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المصري تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي فى إطار لقاءات الجولة الـ 12 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.



وجاء تشكيل المصري لمواجهة الإنتاج الحربي كالأتى :



حراسة المرمى:أحمد مسعود



خط الدفاع: عمر كمال، سعيد سيمبوري، محمد جابر، كريم العراقي.



خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى ، حسن على .



خط الهجوم: مفتاح طقطق، أحمد ياسر، محمود وادي.



