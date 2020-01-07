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رياضة

إيهاب جلال يعلن تشكيل المصري لمواجهة الإنتاج بالدوري

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:37 م
إيهاب جلال مدرب المصري
إيهاب جلال مدرب المصري
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عمرو الحلوانى
أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المصري تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي فى إطار لقاءات الجولة الـ 12 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

وجاء تشكيل المصري لمواجهة الإنتاج الحربي كالأتى :

حراسة المرمى:أحمد مسعود

خط الدفاع: عمر كمال، سعيد سيمبوري، محمد جابر، كريم العراقي.

خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى ، حسن على .

خط الهجوم: مفتاح طقطق، أحمد ياسر، محمود وادي.

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