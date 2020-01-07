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كورال القديس أنطونيوس: يرنم بالفرنسية واللاتينية والعربية.. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 05:49 م
كورال القديس انطونيوس
كورال القديس انطونيوس البدوانى
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قال سامى مؤسس " كورال القديس انطونيوس البدواني" إن الكورال متخصص فى الترانيم المسيحية فى مختلف الكنائس سواء فى القاهرة أو خارجها، ومن الكنائس التى زارها الكورال "كنيسة سيدة الكرمل" بمنطقة بولاق و"كنيسة سانت تريز" بحى الشرابية، بالإضافة إلى أماكن الخدمات الكنائسيه المختلفة.

وأكد "سامى" أثناء حواره على برنامج ست الستات الذي يذاع على قناة صدى البلد على أن مشاركة الكورال فى الخدمات الكنائسية تعتمد فى المقام الأول على أساس ظروف العاملين بالكورال.

وأشار"سامى" إلى أن الكورال يضم 50 فردا من جميع الأعمار السنية المختلفة من اول الأطفال حتى الخريجين، ولذلك تختلف مواعيد تدريباتهم وفى بعض الأحيان بيتم جمع كل العاملين فى وقت واحد.

وأضاف"سامى" أن هناك أنواعا مختلفة من الترانيم،منها القديمة وأخرى عصرية،موضحا ان بعد الترانيم تدمج ما بين اللاتيني والعربي والفرنسي، بخصوص الترانيم القبطيه فأن الكورال لا يقدم هذا النوع من الترانيم.

واحتفل بالأمس الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد وسط حضور الرئيس السيسى وكبار الدولة قداس في كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمه الاداريه الجديده،وتستمر الاحتفالات حتى اليوم تسودها حالة من الأمن والاستقرار فى البلاد.
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