بسبب بعد المسافة.. أهالي قرية النصر في مطروح يطالبون بتوفير طبيب وتطعيمات

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وعند عرض تلك المطالب على اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجه بالدفع بسيارة مكتب الصحة لقرية النصر وتوابعها لعمل التطعيمات اللازمة وتسجيل المواليد كل أسبوعين،مع وصول طبيب لوحدة القرية ،وسرعة دراسة إقامة مكتب صحة لخدمة اهالى القرية .





تعتبرقرية النصر أحد القرى التابعة لمدينة مرسي مطروح والتي تبعد عنها بحوالي 30 كيلو متر تفتقر الي العديد من الخدمات الضرورية .وأهالي القرية يعانون من بعد المسافة عن المدينة وعدم وجود مكتب صحة لخدمة أهالي القرية بالإضافة الي معاناة أهالي القرية والتجمعات التابعة عند تسجيل المواليد الجديدة او تلقي أطفالهم التطعيمات بالإضافة إلى عدم وجود طبيب بالوحدة الصحية للقرية.اقرأ أيضا: