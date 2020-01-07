أستاذ العلوم السياسية: أردوغان يتخذ خطوات تصعيدية تشكل خطورة على النظام السياسي..فيديو

اكد الدكتور عمار قناه أستاذ العلوم السياسية أن النظام السياسي في تركيا يحاول خلق مناطق ضغط ومناطق قوى مؤكدا أن هذه السياسية يمكن أن تؤدي لتدمير جزئي للمنظومة التركية في المرحلة الحالية.



وأضاف أستاذ العلوم السياسية خلال تصريحات له لفضائية اكسترا نيوز أن ما يتخذه أردوغان من خطوات تصعيدية تشكل خطورة بالغة للنظام السياسي في هذه الفترة



وتابع الدكتور عمار قناه أن هناك انتهاكات من الجانب التركي تجاه سوريا بضور أخضر أمريكي بعد إخلاء شرق الفرات وأردوغان يستغل هذه التناقضات الدولية.



وأشار أستاذ العلوم السياسية أن التراجع السياسي في السياسة الخارجية لـ "أردوغان" تعني نمو وتفاقم الوضع الاقتصادي والسياسي.