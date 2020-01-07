شباب مستقبل وطن في الغربية يوزعون الحلوى والورود على الكنائس



كما انتقل المحافظ إلى مطرانية طنطا لتقديم التهنئة إلى نيافة الأنبا بولا مطران إبراشية طنطا وتوابعها .



كما زار محافظ الغربية كنيسة العذراء بمدينة المحلة الكبرى لتقديم التهنئة إلى نيافة الأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها.



وقدم محافظ الغربية التهنئة للأخوة الأقباط مؤكدًا أن مصر قوية بوحدة شعبها على مر العصور الذى صنع التاريخ وأثبت للعالم أن المصريين جميعهم نسيج واحد يعملوا من أجل رفعة الوطن ، مقدمًا الشكر للقوات المسلحة ورجال الشرطة على التأمين المثالي لأعياد عيد الميلاد والشكر أيضًا لكافة الجهات التي شاركت في إنهاء استعدادات الاحتفالات وخروجها بالمظهر الذى يعكس حضارة المصريين.





وقام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم بزيارة عدد من الكنائس لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ووفد رفيع المستوى من القيادات الأمنية تتضمن (مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا ومساعد وزير الداخلية - مدير أمن الغربية ورئيس هيئة الأمن القومي بوسط الدلتا ومدير فرع الأمن الوطني بالغربية والمستشار العسكري للمحافظة) بالإضافة إلى عددًا من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.وقام المحافظ بزيارة الكنيسة الإنجيلية وكان في إستقباله القس منسا ناجى راعى الكنيسة وعدد من أعضاء الطائفة الأنجيلية.