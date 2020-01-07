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محافظات

شباب مستقبل وطن في الغربية يوزعون الحلوى والورود على الكنائس

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 05:39 م
شباب مستقبل وطن في
شباب مستقبل وطن في الغربية يوزعون الورود
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أحمد على
أقدم العشرات من شباب مستقبل وطن بمحافظة الغربية اليوم توزيع باقات الورود الحلوي للأخوة الأقباط بالكنائس احتفالات بأعياد الميلاد وذلك فى إطار حرص الحزب على تحقيق التواصل الشعبي والاجتماعي علي مستوي قري ومراكز المحافظة .

جاء ذلك تحت رعاية المحاسب محمد عريبي أمين العام للحزب مستقبل وطن والمحاسب محمد سلطان الأمين العام لحزب مستقبل وطن ثالث المحلة عدد من القيادات التنفيذية والحزبية ومحمد الجرو أمين الشباب والمحاسب أحمد الزيني الأمين المساعد وإبراهيم جوده أمين التنظيم .
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وقام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم بزيارة عدد من الكنائس لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ووفد رفيع المستوى من القيادات الأمنية تتضمن (مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا ومساعد وزير الداخلية - مدير أمن الغربية ورئيس هيئة الأمن القومي بوسط الدلتا ومدير فرع الأمن الوطني بالغربية والمستشار العسكري للمحافظة) بالإضافة إلى عددًا من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

وقام المحافظ بزيارة الكنيسة الإنجيلية وكان في إستقباله القس منسا ناجى راعى الكنيسة وعدد من أعضاء الطائفة الأنجيلية.

كما انتقل المحافظ إلى مطرانية طنطا لتقديم التهنئة إلى نيافة الأنبا بولا مطران إبراشية طنطا وتوابعها .

كما زار محافظ الغربية كنيسة العذراء بمدينة المحلة الكبرى لتقديم التهنئة إلى نيافة الأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها.

وقدم محافظ الغربية التهنئة للأخوة الأقباط مؤكدًا أن مصر قوية بوحدة شعبها على مر العصور الذى صنع التاريخ وأثبت للعالم أن المصريين جميعهم نسيج واحد يعملوا من أجل رفعة الوطن ، مقدمًا الشكر للقوات المسلحة ورجال الشرطة على التأمين المثالي لأعياد عيد الميلاد والشكر أيضًا لكافة الجهات التي شاركت في إنهاء استعدادات الاحتفالات وخروجها بالمظهر الذى يعكس حضارة المصريين.

شباب مستقبل وطن في الغربية يوزعون الحلوى والورود على الكنائس
شباب مستقبل وطن في الغربية يوزعون الحلوى والورود على الكنائس
شباب مستقبل وطن في الغربية يوزعون الحلوى والورود على الكنائس
شباب مستقبل وطن في الغربية يوزعون الحلوى والورود على الكنائس
شباب مستقبل وطن في الغربية يوزعون الحلوى والورود على الكنائس
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