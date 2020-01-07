170 قرشا.. معدل زيادة في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

ذهب
وصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا إلي 708.75 جنيه اليوم مقابل 706.95 جنيه أمس بزيادة بلغت 1.8 جنيه.
وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة لـ 809.95 جنيه اليوم بعد أن كان 807.95 جنيه أمس الإثنين بزيادة بلغت 2 جنيه.
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 607.5 جنيه مقابل 605.95 جنيه أمس الإثنين بزيادة قدرها 1.55 جنيه ، بينما
وصل سعر الجرام من عيار14 الأدني فئة لـ 472.5 جنيه مقابل 471.3 جنيه أمس بفرق 1.2 جنيه. وبلغ سعر الجنيه الذهب 5670 جنيه وأوقية الذهب بـ 25.2 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 809.93 ألف جنيه.