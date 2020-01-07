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ثقافة

خبراء اتصال وإعلام يزورون متحف الحضارة.. والشربيني: بحث استخدام تكنولوجيا المعلومات في العروض المتحفية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 05:44 م
صدى البلد
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علاء المنياوي

استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط اليوم الثلاثاء وفد من أساتذة جامعة مصر الدولية،حيث قاموا بتفقد المشروع ومنشآته.

وقام أمناء المتحف بمرافقة أعضاء الوفد لزيارة أقسام وقاعات المتحف والتعرف على أنشطته المختلفة وإنجازاته ، وفلسفة العرض فى متحف الحضارة .

ضم الوفد الأستاذ الدكتور محسن المهدى عضو مجلس أمناء الجامعة والدكتورة ليلى رزق عميدة كلية الإعلام ) والدكتور سامى الحناوى رئيس قسم الإتصالات والمعلومات،والدكتور هشام البدوى أستاذ نظم الإتصالات.

وأوضح الدكتور أحمد الشربينى المشرف العام للمتحف أنه تم بحث فرص التعاون مع أعضاء وفد الجامعة فى المجالات العلمية،وكذلك الأنشطة البحثية و إستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات فى العروض المتحفية .

وأضاف الشربينى أن باكورة هذا التعاون تجسدت فى مشروع تخرج يقوم به مجموعة من الطلاب يستخدمون فيه المتحف كنموذج.

وأشاد أعضاء الوفد بمتحف الحضارة المجهز بأحدث التقنيات،وكذلك الدور الفعال الذي يقوم فى مجال التعاون المجتمعى والترابط العلمي لنشر الوعى الثقافى والحضارى وأيضا الاهتمام بالبحوث و نظم والمعلومات .
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