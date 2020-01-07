وزير الخارجية الأمريكي: ترامب اتخذ قرار اغتيال سليماني بناء على معلومات استخباراتية دقيقة



وأضاف بومبيو أن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرار قتل قاسم سليماني بناء على معلومات استخبارية دقيقة.



وأشار إلى أن قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، تسبب في الكثير من جرائم الحرب والمذابح في كلا من سوريا والعراق، مؤكدا أن سليماني كان على علاقة بالعديد من الجماعات الإرهابية في المنطقة ولم يكن في مهمة دبلوماسية بالعراق.



وشدد على أن كل ما ستتخذه واشنطن من قرارات ضد إيران سيكون منسجما مع القوانين الدولية والأميركية، كما أن واشنطن تمارس ضغطا سياسيا واقتصاديا وعسكريا على إيران حتى تغير سياساتها الداعمة للإرهاب لافتا إلى أن بلاده ستواصل الضغط على النظام الإيراني لحماية أرواح الأميركيين.



وكان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، قد لقى حتفه في ضربة أمريكية نفذتها طائرة مسيرة، أثناء خروجه من مطار بغداد.



وأعلنت أمريكا مسؤوليتها عن الاغتيال، فيما توعدت طهران بالرد على اغتيال قاسم سليماني.

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: هناك تعاون مستمر بين واشنطن والدول الأوروبية بشأن الملف الإيراني.