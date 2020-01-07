إشاعات مغرضة.. وجود شروخ أسفل كوبري النيل في بني سويف

أكدت محافظة بني سويف بشأن أن ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن وجود شروخ لأسفل جسم كوبري بني سويف العلوي على النيل ما هو إلا شائعات ، والتعليق عليها من قبل الحساب الذي نشر تلك الصور بأنها شروخ ببعض المناطق بالكوبري، والتنويه بأن ذلك قد يهدد السلامة الانشائية له.



حيث أفاد تقرير استشاري هيئة الطرق والكباري أن تلك الشروخ هي عبارة عن خرسانة زائدة ( رايش ) في أماكن فواصل الصب وأنه لا توجد شروخ نافذة بأسفل جسم الكوبري ، وذلك بعد معاينة الكوبري ،بناء عن طلب محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم الذي قد تواصل على الفور بهيئة الطرق لارسال لجنة استشارية لمعاينة جسم الكوبري ، حيث أكد "حينذاك " على أنه لا يتهاون في شئ قد يضر بسلامة المواطن ، حتى لو أنها مجرد شكوى على احد مواقع التواصل الاجتماعي.



أوضح التقرير أنه بناء عن طلب المحافظة لتحديد حالة بعض المناطق بالبلاطة السفلية ، والتي يظهر بها شروخ في الاتجاه العرضي للكوبري ، فقد تمت المعاينة لهذه الأماكن عن قرب باستخدام سقالات معدنية ، حيث تمت ازالة الاجزاء الزائدة من الخرسانة باستخدام مطرقة يدوية ، وتلاحظ أن هذه الأجزاء عبارة عن خرسانة زائدة ، يرجح أنها في أماكن فواصل الصب أثناء انشاء الكوبري ، وأنه لا يوجد بها شروخ ، وأنه تم توثيق هذه الأعمال بالصور الفوتوغرافية الواضحة.



وتتقدم محافظة بني سويف بالشكر للتفاعل الإيجابي من قبل المواطنين ، وأن البعض أصبح عين للدولة في رصد أية أوجه قصور أو اهمال أو مشاكل طارئة ، وأيضا شريك في الحل وتوفير البدائل المناسبة ، حيث تحفز ذلك المحافظة وتعتبره ركيزة أساسية ضمن خطتها لتطوير وتحسين مستوى الخدمات ، وتتعامل بفاعلية مع الشكاوى الواردة عبر القنوات والوسائل المتنوعة التي تمت إتاحتها لهذا الغرض.



كما تهيب محافظة بني سويف بالمواطنين تحرى الدقة في نشر وتداول مثل تلك الموضوعات،التي قد تحدث بلبلة وقلق بين المواطنين ، وأن في مثل هذه الأمور،التي تتعلق بخدمات حيوية والحياة اليومية للمواطنين ، يفضل رفع هذا الموضوع للجهات المختصة عن طريق شكوى أو التقدم بها لإدارات خدمة المواطنين ، أو الاتصال بالخط الساخن أو بخدمة الخط الساخن على الواتس آب ، أو على ماسينجر الصفحة الرسمية ، حيث يتم التفاعل السريع مع هذه الشكاوى ، واتخاذ مايلزم ، فلا يمكن أن تتهاون أجهزة المحافظة في أمر يتعلق بسلامة المواطنين أو يعكر صفو السلم المجتمعي.

