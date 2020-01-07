لأني مسلم.. موقف محرج لرامي يوسف في أحد المطارات الأمريكية

خضع النجم العالمي ذو أصول مصرية رامي يوسف لتفتيشات الأمنية على درجة عالية أثناء تواجده في أحد المطارات الأمريكية ، وصل الأمر لتفتيش الصندوق الذي يحمل جائزة جولدن جلوب.





وكتب رامي يوسف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "عليك التعامل مع التفتيش العشوائي عندما تكون تحمل اسم مسلم".





كانت أول كلمة تلفظ بها رامي يوسف بعد فوزه "الله أكبر" من على خشبة مسرح دولبي بمدينة هوليوود الأمريكية.





ولد رامي يوسف لأبوين مصريين في مدينة كوينز بولاية نيويورك الأمريكية ثم انتقل للعيش في ولاية نيوجيرسي.





- مسلم الديانة يبلغ من العمر ٢٨ عاما فهو من مواليد ٢٦ مارس ١٩٩١.





- درس الاقتصاد والعلوم سياسية في إحدى الجامعات الأمريكية.



