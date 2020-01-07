سليمان عيد مهنئا نجم مسرح مصر بعيد ميلاده: أنا وإنت نفس الشبه في القميص

نشر الفنان "سليمان عيد" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورة تجمعه بنجم مسرح مصر محمد انور وهو يهنئه بعيد ميلاده .



وكتب "سليمان عيد"، على الصورة:"كل سنة وانت طيب يا انور ياقمر سبحان الله انا وانت نفس الشبة فى القميص".



يذكر أن آخر أعمال سليمان عيد هو مسلسل "هوجان"، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته محمد عادل إمام وكريم محمود عبد العزيز.



وشارك سليمان عيد كضيف شرف فى مسلسل الواد سيد الشحات والذى عرض فى شهر رمضان الماضي.



مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراح أحمد الجندي، ومن إنتاج "شركة سينرجي"، من بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف منهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، حميد الشاعري، محمد ثروت، أحمد فتحي وآخرين.