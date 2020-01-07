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محافظات

فحص 850 حالة بقافلة طبية مجانية في المحلة .. صور

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:15 م
قافلة طبية
قافلة طبية
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أحمد على
شهدت منطقة الششتاوي بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم تدشين قافلة طبية وعلاجية نظمتها مديرية الصحة .

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، و الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية لعلاج المئات من الأسر والعائلات على مستوي المناطق السكنية بالمدينة العمالية .

حضر القافلة الدكتور عبد الناصر حميدةوكيل وزارة الصحة بالغربية والدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل بالمديرية والدكتور سيد قاعود مدير ادارة المحلة ثانى والدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية .

أصدر وكيل مديرية الصحة تعليماته إلي مدير إدارة صحة ثان المحلة بالضرورة الإشراف على فعاليات الكشف على أكثر من 850 حالة وصرف علاج لجميع الحالات مشيرا إلى أن زيادة تخصص العظام وكافة الادوية اللازمة للقوافل الطبية وزيادة عدد الأطباء والتمريض .

كما كلف وكيل وزارة الصحة فى تعليماته بالضرورة التواصل مع أسر وعائلات المرضى بالضرورة تفعيل غرف الطوارىء والعمليات علي مستوى الإدارات الصحية والمستشفيات العامة على مستوي المحافظة .
فحص 850 حالة بقافلة طبية مجانية في المحلة .. صور
فحص 850 حالة بقافلة طبية مجانية في المحلة .. صور
فحص 850 حالة بقافلة طبية مجانية في المحلة .. صور
فحص 850 حالة بقافلة طبية مجانية في المحلة .. صور
فحص 850 حالة بقافلة طبية مجانية في المحلة .. صور
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