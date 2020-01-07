شاهد.. ندى بسيونى بإطلالة جذابة من داخل سيارتها

نشرت الفنانة ندى بسيونى صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ندى بسيونى، بإطلالة جذابة داخل سيارتها مرتدية بلوفىطر اسود، وتركت شعرها الاشقر منسدلا بطريقة مميزة، نالت اعجاب متابعيها.



وعلقت ندى بسيونى على الصور قائلة "لقد كنت طالب وما زلت كذلك، لكنني توقفت عن طلب الكتب والنجوم، لقد بدأت الاستماع إلى

تعليم روحي جلال الدين الرومي أتبع روحك، صباح الحب 💚".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى بسيوني مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.



العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تاجر آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.