AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. ندى بسيونى بإطلالة جذابة من داخل سيارتها

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:05 م
ندى بسيونى
ندى بسيونى
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة ندى بسيونى صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ندى بسيونى، بإطلالة جذابة داخل سيارتها مرتدية بلوفىطر اسود، وتركت شعرها الاشقر منسدلا بطريقة مميزة، نالت اعجاب متابعيها.

وعلقت ندى بسيونى على الصور قائلة "لقد كنت طالب وما زلت كذلك، لكنني توقفت عن طلب الكتب والنجوم، لقد بدأت الاستماع إلى
تعليم روحي جلال الدين الرومي أتبع روحك، صباح الحب 💚".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى بسيوني مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.

العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تاجر آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.
شاهد.. ندى بسيونى بإطلالة جذابة من داخل سيارتها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من داخل سيارتها.. إنجي خطاب في أحدث ظهور.. شاهد

شيري عادل تبهر متابعيها بصورة سيلفي

باربي.. هنا الزاهد تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة

بملابس شتوية ومكياج ناعم .. هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

داخل سيارتها.. خطيبة تامر عاشور السابقة تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة.. شاهد

اشتقتلكن.. نانسي عجرم تُشعل إنستجرام بإطلالة شتوية

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يقيم حفلا لـ تكريم طارق حامد

عن عمر 47 عاما | وفاة مذيع شهير بشبكة بي بي سي البريطانية

«شو إعلامي».. طارق رضوان: تركيا لا تستطيع إرسال قواتها إلى ليبيا لهذه الأسباب

لوك النهاردة.. الـ Trench coat لإطلالة جذابة وعصرية في شتاء 2020

مرتضى منصور يرفض عرضا خياليا لانتقال محمود علاء للدوري التركي.. تفاصيل

بعد مقتل قاسم سليماني .. كرواتيا تنقل قواتها من العراق إلى الكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب السنين.. مئات الأشخاص ينشرون قصصا حقيقية حدثت لهم مع العفاريت

إهمال أم يودي بحياة طفلها الرضيع.. تركته في البرد القارس 5 ساعات

فرحا باغتياله.. إيرانيات يرقصن على جثة قاسم سليماني.. شاهد