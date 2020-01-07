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أخبار العالم

تونس تحبط محاولة تهريب كميات من الأسلحة على الحدود مع ليبيا.. تفاصيل

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:05 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت السلطات التونسية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب أسلحة وأموال على الحدود مع ليبيا، كانت موجهة لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد.

وقالت مصادر أمنية تونسية، بحسب قناة 218، الليبية، إن الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بمدنين تمكنت بعد توفر معلومات استباقية وبالتنسيق مع إدارة الشرطة العدلية، من الإطاحة بعصابة تخصّصت في مجال تهريب الأسلحة والمخدرات بالحدود الليبية التونسية.

وأضافت المصادر أن الفرقة ضبطت 35 “بندقية اقتحام” كانت ستُهرّب للبلاد لاستعمالها في تقويض الأمن العام.

بدوره قام رئيس الحكومة بتكريم الفرقة الجهويّة لمكافحة المخدّرات بمدنين التّابعة للإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشّرطة العدليّة.
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