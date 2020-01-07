فرانس برس: حلف الناتو يسحب عناصر من العراق

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيسحب عناصر من العراق.



ونقلت الوكالة عن مسؤول في الحلف قوله إنه سيجري سحب عناصر من العراق بشكل مؤقت.



وكان التحالف الدولي في العراق بقيادة الولايات المتحدة قد أعلن إعادة انتشار قواته في العراق.



وأعلنت ألمانيا سحبها عدد من جنودها من العراق.



فيما خفضت بريطانيا عدد موظفيها في السفارات والقنصليات التابعة لها في العراق وإيران إلى الحد الأدنى.



وياتي ذلك وسط التخوف من الانتقام الإيراني لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية.





