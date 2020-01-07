رسميًا.. ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019

توج النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، فريق بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، التي أقيمت بالغردقة والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.



وتولى النجم الكاميروني صامويل إيتو أول من توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا "4 مرات"، أعوام 2003 و 2004 و 2005 و2010 تقديم حفل توزيع الجوائز.



ونافس ساديو ماني على جائزة الأفضل في أفريقيا زميله محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وصاحب لقب العامين الماضيين، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.



وتم نقل فعاليات الحفل على الهواء مباشرة على الهواء بواسطة أكثر من 150 قناة عالمية، ويتابع الحفل الآن نحو 1.2 مليار شخص حول العالم، وسط حالة من المتابعة من قبل عشاق ومتابعي كرة القدم حول العالم.



وجاءت باقي الجوائز التي تم الإعلان عنها اليوم هي أفضل لاعبة وأفضل مدرب وأفضل رئيس نادي وأفضل فريق وأفضل منتخب.