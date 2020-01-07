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منوعات

الجيش الأمريكي يهدد إيران بعرض لـ 52 طائرة من طراز F-35A.. فيديو وصور

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:08 م
صدى البلد
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أحمد شريف
استعرضت القوات الجوية الأمريكية سربها الهائل المكون من 52 مقاتلة من طراز F-35A ذات القدرات العالية، بقاعدتها الجوية بولاية يوتا .

وانطلقت طائرات F-35A التي تصل تكلفة الطائرة الواحدة بنحو 4.5 مليون دولار في سرب هائل و تتابع سريع من قاعدة هيل الجوية في ولاية يوتا يوم الأثنين الماضي، في ظل التوترات القائمة في الشرق الأوسط بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" تعمدت القاعدة الجوية الأمريكية اطلاق 52 طائرة مقاتلة من طراز واحد، لترمز إلى الـ 52 الدبلوماسيين المدني الذين احتجزوا في السفارة الأمريكية بإيران عام 1979 وفي إشارة ايضًا إلى 52 هدف الذي هدد ترامب بضربهم في إيران إذا قام نظام الخميني بالرد على مقتل القائد قاسم سليماني المغتال في بغداد.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه تم تنفيذ التدريب العسكري من خلال الخدمة الفعلية 388 و 419 من أجنحة المقاتل الاحتياطية ، والتي قالت إنها أظهرت قدرة سلاح الجو بنشر قوة كبيرة من طراز F-35As.

في حين تم التخطيط لهذا التدريب لعدة أشهر، إلا أن تنفيذه جاء في نفس الأسبوع الذي تواصل فيه الولايات المتحدة الاستعداد لرد إيران بعد اغتيالها أقوى جنرالاتها في العراق بطائرة بدون طيار.

واوضحت الصحيفة البريطانية تصل التكلفة الكاملة إلى تلك المقاتلات ذات القدرة الفائقة إلى نحو 89 مليون دولار.

وكانت قامت القوات الجوية بنشر طائراتها المقاتلة الشبح طراز F-35A في الشرق الأوسط لأول مرة في العام الماضي.

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