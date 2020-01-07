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رياضة

أحمد مرتضى منصور ينشر صورة بصحبة ابنته داخل قناة الزمالك

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:15 م
احمد مرتضى منصور
احمد مرتضى منصور برفقة ابنته
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محمد بدران
نشر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس النواب وإدارة نادى الزمالك، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهر احمد مرتضى منصور برفقة ابنته داخل استديوهات قناة الزمالك التى تنطلق خلال الايام القليلة المقبلة، نالت إعجاب متابعيها.

وفاز الزمالك على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الثانية عشرة للدورى.

ويستعد الزمالك لمواجهة ضيفه زيسكو الزامبي، والمقرر لها الجمعة المقبل بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثانى برصيد ٤ نقاط فى ترتيب فرق المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا وراء مازيمبى الكونغولى صاحب النقاط السبع وبفارق نقطتين عن زيسكو الزامبى الثالث وأول أغسطس الأنجولى الرابع.
أحمد مرتضى منصور ينشر صورة بصحبة ابنته داخل قناة الزمالك
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