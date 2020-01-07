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رياضة

القدوة.. هنا جودة لـ محمد صلاح: ملامحك كلها مني يادوب الاسم متغير

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:13 م
هنا جودة ومحمد صلاح
هنا جودة ومحمد صلاح
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محمد رشاد
نشرت هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة بالنادى الأهلى والمصنفة الأولى على العالم تحت 15 سنة، تغريدة تداعب فيها النجم الدولي محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى والمحترف فى ليفربول الإنجليزى.

ووجهت هنا جودة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر رسالة إلى محمد صلاح قالت فيها :" ملامحك كلها مني يادوب الاسم متغير ، يارب في يوم يكون ليا مكانة فى قلوب المصريين زي محمد صلاح القدوة ".

وتصدرت هنا جودة لاعبة المنتخب المصري لتنس الطاولة التصنيف الشهري للناشئات تحت 15 عامًا ، كما استطاعت صاحبة الـ12 عامًا أن تحصل خلال الشهر الماضي على المركز الأول في بطولة البرتغال الودية للناشئين تحت 15 عامًا.

لاعبة الأهلي أيضًا حققت الميدالية الذهبية في منافسات الفردي والزوجي تحت 18 عامًا.
القدوة.. هنا جودة لـ محمد صلاح: ملامحك كلها مني يادوب الاسم متغير
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