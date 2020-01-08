اليوم.. البنوك تعود للعمل

تعود البنوك لعملها اليوم الأربعاء، بعد انتهاء مدة الإجازة الممنوحة لها بقرار من البنك المركزي المصري، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد والمحددة أمس "الثلاثاء".





ومن المقرر أن تستمر البنوك في عملها لمدة يومين هما الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري؛ ثم تستأنف إجازتها الأسبوعية والمحددة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.





وسبق للجهاز المصرفي الحصول علي إجازة رسمية من البنك المركزي المصري، خلال الأسبوعين الماضيين بمناسبة إنتهاء السنة المالية في البنوك، لمدة يوم واحد .



