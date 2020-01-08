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اقتصاد

اليوم.. البنوك تعود للعمل

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:12 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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محمد يحيي
تعود البنوك لعملها اليوم الأربعاء، بعد انتهاء مدة الإجازة الممنوحة لها بقرار من البنك المركزي المصري، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد والمحددة أمس "الثلاثاء".

ومن المقرر أن تستمر البنوك في عملها لمدة يومين هما الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري؛ ثم تستأنف إجازتها الأسبوعية والمحددة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وسبق للجهاز المصرفي الحصول علي إجازة رسمية من البنك المركزي المصري، خلال الأسبوعين الماضيين بمناسبة إنتهاء السنة المالية في البنوك، لمدة يوم واحد .

كان البنك المركزي المصري اعلن الإثنين الماضي عن تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المصرية، أمس الثلاثاء؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، علي أن تستأنف عملها في اليوم التالي.
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