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أخبار العالم

الناطق باسم الجيش الليبي يعلن القبض على إرهابي خطير

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:16 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، القبض على إرهابي خطير في منطقة السدرة بالعجيلات غرب البلاد.

وأشار المسماري إلى أن منطقة الزاوية العسكرية التابعة للجيش ألقت القبض على الإرهابي الخطير بالتعاون مع عناصر البحث الجنائي في العجيلات.

ولم يكشف اللواء أحمد المسماري حتى الآن عن جنسية الإرهابي المقبوض عليه أو أية تفاصيل إضافية بشأنه.
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