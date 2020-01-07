هشام عباس يستعد لحفله ضمن موسم الرياض.. الليلة

يستعد المطرب هشام عباس، لصعود مسرح حفله اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "ليالى المحروسة"، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.



ويقدم هشام خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه المميزة، وعدد من أغانى ألبوم الجديد.



هشام عباس طرح مؤخرًا ألبوم "عامل ضجة" والذى ضم 11 أغنية.



ويقدم هشام عباس برنامج "شريط كوكتيل" كل خميس من كل أسبوع عبر شاشة قناة الحياة، ويعتمد على استضافة الفنانين والمطربين، للحديث عن الفن ومشوار كل منهم، كما يؤدى الضيف مع هشام عباس العديد من الأغنيات لإنشاء "شريط كوكتيل" من الأغانى بالاستوديو.





