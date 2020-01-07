قلوب أصحاء تدشن حملة للكشف المبكر لروماتيزم القلب للأطفال في طنطا

شهدت مؤسسة الفنان محمد ثروت للأيتام بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم تدشين مبادرة للكشف المبكر لروماتيزم القلب نظمها مسئولو مبادرة "قلوب أصحاء " للكشف المبكر للروماتيزم القلب على العشرات من أطفال المؤسسة وذلك فى إطار المشاركة المجتمعية .





من جانبه الدكتور علاء الغمراوي استشاري القلب وصاحب مبادرة "قلوب الأصحاء" أنه يقدم واجب التهاني الى الفنان الإنسان محمد ثروت رئيس المؤسسة ألذى يرعى الأطفال حتى التخرج وتقديم الدعم لهم بعد التخرج علما بأن المؤسسة مقامة فى عمارته الشخصية التى تبرع بها .





كما أشار أن إشراف المؤسسة للأطفال الأيتام نموذج حضاري وإنساني مشيرا بقوله" كل التحية لزملاء من أعضاء جمعية قلوب أصحاء الذين حضروا فى يوم أجازته الدكتور ريهام مدام علا وأمين الجمعية تامر عشيش وامين الصندوق مسعد أبو شامية كي تكون مصر خالية من روماتيزم القلب" .



