AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميًا .. يوسف بلايلي يتوج بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:18 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني

توج يوسف بلايلي لاعب الأهلي السعودي والمنتخب الجزائري بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء وذلك في الحفل الذي أقيم بسهل حشيش في الغردقة والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وحصد بلايلي الجائزة بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا مع الترجي التونسي، وكأس الأمم الأفريقية مع الجزائر والمنافسة مع التونسي أنيس البدري لاعب الترجي، والمصري طارق حامد، المنتقل الى نادي الأهلي السعودي.

وتولى الكاميروني صامويل إيتو أول من توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا "4 مرات"، أعوام 2003 و 2004 و 2005 و 2010 تقديم حفل توزيع الجوائز.

وتم نقل فعاليات الحفل مباشرة على الهواء بواسطة أكثر من 150 قناة عالمية، ومن المتوقع أن يتابعه نحو 1.2 مليار شخص حول العالم، وسط حالة من المتابعة من قبل عشاق ومتابعي كرة القدم حول العالم.

وجاءت باقي الجوائز التي تم الإعلان عنها اليوم هي أفضل لاعبة وأفضل مدرب وأفضل رئيس نادي وأفضل فريق وأفضل منتخب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارتيرون يهنئ طارق حامد لدخوله القائمة النهائية لأفضل لاعب في أفريقيا

على مسرح عائم.. الغردقة تستضيف حفل جوائز الأفضل في إفريقيا الليلة

الاتحاد الأفريقي يقرر إقامة مؤتمر صحفي لـ ساديو ماني قبل حفل الأفضل في أفريقيا

خاص بالصوت| عصام الشوالي: طارق حامد الأقرب للفوز بجائزة الأفضل داخل القارة

جوائز الـ CAF .. الألعاب النارية تغزو سماء الغردقة في افتتاح الحفل

بالزي الأفريقي | ساديو ماني يصل مقر حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2019..فيديو

ترشيحاتنا

رئيس FIFA: تنظيم مصر للحفل رائع.. وأفريقيا تقدم أفضل لاعبي العالم

تامر أمين يبشر طارق حامد ويعلن الأفضل إفريقيا 2020.. فيديو

الدلتا للصلب تكشف سبب انخفاض أسعار الحديد.. فيديو

تعرف على الفرق بين دعوى صحة التوقيع والصحة والنفاذ

فيديو صادم.. قاتل مأجور يفتح النار على رجلين أثناء توقفهم بإشارة مرور

جمال الغندور يطالب اتحاد الكرة برد اعتبار بوسي.. القصة الكاملة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب السنين.. مئات الأشخاص ينشرون قصصا حقيقية حدثت لهم مع العفاريت

إهمال أم يودي بحياة طفلها الرضيع.. تركته في البرد القارس 5 ساعات

فرحا باغتياله.. إيرانيات يرقصن على جثة قاسم سليماني.. شاهد