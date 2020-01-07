مهلة أسبوع لكافيتريات كورنيش الإسكندرية لعمل تصميمات تسمح برؤية البحر

قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إعطاء مهلة أسبوع لكافيتريات الكورنيش بحي شرق لتعديل التصميمات الخارجية لها بشكل يسمح للمواطنين برؤية البحرو ذلك خلال جولة للمحافظ على طريق الكورنيش والشواطئ بحي شرق، اليوم الثلاثاء، للتأكد من إزالة كافة التعديات التي تحجب رؤية البحر.





وحذر المحافظ مستأجري الكافيتريات من أنه إذا لم يتم تنفيذ التعديلات خلال فترة المهلة المحددة فسيتم إزالة أي مبنى مخالف فورا، لعودة الإسكندرية لسابق عهدها.





وكلف الشريف، سحر شعبان، رئيس حي شرق، بإزالة جميع الإعلانات المخالفة على الكورنيش ومنع استغلال أية مساحة إعلانية بدون وجه حق.



