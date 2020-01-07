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ثقافة

ثقافة بني سويف تناقش كتاب السلطان الحائر لتوفيق الحكيم

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:17 م
صدى البلد
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طارق موسى
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث ناقش قصر ثقافة ببا كتاب "السلطان الحائر" تأليف توفيق الحكيم.

يسرد الكتاب المسرحية التي كُتبت في خريف ١٩٥٩ عندما كان المؤلف في باريس يقضى فترة يشهد ما يجرى في عالم اليوم ووحيها ذلك السؤال الذي يقف عالمنا اليوم أمامه حائرا هل حل مشكلات العالم هو في الاحتكام إلى السيف أو القانون، فى اللجوء للقوة أو إلى المبدأ أن أصحاب السلطان ممن يملكون تقرير مصير البشر يقفون الآن وفى يمناهم القنبلة الذرية أو الهيدروجينية. 

ناقشت مكتبة منشأة عاصم كتاب "منصور الحطاب" حيث أكد محمد عادل السحار، أن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، وأن الكتاب خير جليس، كما أشار أن هذه السلسلة القصصية سننقش عقول أطفالنا وتحرص أن تعلمهم الأخلاق الحميدة والصفات الكريمة التي نحرص جميعًا على غرسها في أولادنا من خلال قصص وأحداث بسيطة وقصيرة مصحوبة برسوم معبرة فنتعلم معها الصدق والأمانة والحلم وغيرها .

ونظم بيت ثقافة الفشن محاضرة "التصالح مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية" ألقاها دكتور عبد اللطيف حسانين من مديرية الأوقاف، الذي تناول قانون التصالح الذي صدر مؤخرا، مؤكدًا أهمية الإسراع في إنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المخالفين حتى لايقعوا تحت طائلة القانون إذا لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم.

وأضاف أنه لابد من الحفاظ على سيادة القانون وهيبة الدولة فيما يخص التعديات على الأراضي الزراعية ولابد من إصدار تراخيص بناء حفاظا على سلامة الإنشاءات ومعرفة مدى مطابقتها لمواصفات وقانون البناء في مصر وتحصيل الرسوم المقررة لخزينة الدولة لتوفير المرافق لهذه الإنشاءات، وذكر أنه تم مد فترة التصالح ستة أشهر أخرى لإعطاء المخالفين فرصة حتى يتمكنوا من تقنين أوضاعهم وعدم التكدس والازدحام أمام اللجان المختصة بتلقي الطلبات. 

نفذ بيت ثقافة أهناسيا المدينة ورشة رسم عن ثورة يناير باستخدام ألوان فلوماستر وخشب.
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