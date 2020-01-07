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أخبار البلد

وزير التموين والتجارة الداخلية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:11 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
قدم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الدخلية التهنئة بعيد الميلاد المجيد لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية.

ورحب قداسة البابا تواضروس بالدكتور علي المصيلحي، مقدما له الشكر على تهنئته بعيد الميلاد المجيد، متمنيا له التوفيق الدائم في مهام عمله.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد قدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد يرافقه وفد من قيادات وزارة الداخلية.

كما استقبل البابا تواضروس أيضا الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب الذى قدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد على رأس وفد من أعضاء البرلمان اليوم بالمقر البابوي بالعباسية.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم بالمقر البابوي مجموعة كبيرة من الأباء الأساقفة والكهنة وأسرهم ومجالس الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، متمنين لقداسته دوام أن تكون هذه الأيام سبب خير وبركة لكل أبنائه ولمصرنا الحبيبة.

وتقوم فرق الكشافة داخل الكاتدرائية بتنظيم دخول المهنئين إلى الكاتدرائية، حيث يسمح لهم بالدخول من البوابة الرئيسية، كما يتم إرشاد المهنئين والمحتفلين إلى أماكن تواجدهم، وسط أجواء من الفرحة وتبادل التهنئة بين الجميع.

وخصص قداسة البابا تواضروس الثاني ساعتين من نهار يوم العيد لاستقبال المهنئين لشعبه من أبناء الكنيسة، فيما يبدأ بعدها في استقبال ضيوفه من كبار رجال الدولة والدبلوماسيين والشخصيات العامة .

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني أمس قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار قيادات الدولة الذين قدموا التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
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