طب حلوان تنجح فى إجراء عملية لقطع عضلات المرئ دون تدخل جراحى

نجاح فريق طبي من كلية الطب جامعة حلوان بعمل عملية معقدة لقطع عضلات المرئ بالمنظار بنجاح بدون الحاجة لتدخل جراحي بمستشفى ١٥ مايو النموذجى.





وذلك فى إطار نجاح بروتوكول التعاون بين كلية الطب جامعه حلوان ومستشفى 15 مايو النموذجي ، تنفيذا لخطة الدولة في الاستفادة من إمكانيات مستشفيات وزاره الصحة والكوادر الطبية المتميزة و نظرا للكفاءات والخبرات المتواجدة في كلية الطب بجامعة حلوان.



وقام فريق طبى من كلية الطب تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وريادة الدكتور ممدوح مهدى عميد الكلية و إشراف الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب بإجراء عملية جراحية دقيقة بمستشفى 15 مايو النموذجي لقطع عضلة جسم المرئ و صمام اسفل المرئ باستخدام مناظير الجهاز الهضمى التداخلية لطفل يبلغ من العمر 11 كان يعانى من فشل في ارتخاء عضلة المرئ وعدم القدره علي البلع و قيئ مستمر وفقدان شديد في الوزن، حيث تم عمل قطع لعضلات وصمام المرئ بالمنظار وبدون الحاجة لتدخل جراحي وبدون مضاعفات ولأول مرة منذ سنوات يستطيع المريض الشرب بدون صعوبه بعد ٤٨ ساعة من العلمية.



وتعد هذه العملية الأولى التى تجرى فى أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة تحت الاشراف الفني للجامعة وكثاني مستشفى جامعي على مستوى الجمهوريه يقوم بتطبيق هذه التقنية الحديثة، حيث تعد العمليه من العمليات الحديثه و التي بدئ تطبيقها في العالم عام ٢٠١٠ وبدأ تطبيقها في مصر منذ عام تقريبا.



وقد أجرى العملية الدكتور أحمد عبد المنعم مدكور مدرس الأمراض المتوطنة بكلية الطب، والذي دعمت جامعة حلوان سفره للصين للتدريب علي التقنيه الحديثه لتقديم احدث ما توصل له العلم في مستشفيات جامعة حلوان، ووضع جامعة حلوان في المقدمة.