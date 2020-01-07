AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أهالي صبونجي في الإسكندرية يشتكون من غرق الشوارع بمياه الأمطار

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:19 م
غرق الشوارع بمياه
غرق الشوارع بمياه الأمطار
Advertisements
أحمد عبد العزيز
اشتكى أهالي شارع صبونجي بمنطقة جليم شرقي الإسكندرية، من غرق شوارعهم بشكل كامل تحت برك من مياه الأمطار.

وقال الأهالي في شكواهم لـ"صدى البلد"، إنه وبسبب أن شنايش تصريف مياه الأمطار كلها مسدودة فقد غرقت منطقتهم، وسط تجاهل من مسئولي الحي وشركة الصرف الصحي.

وطالب الأهالي في شكواهم بضرورة إيجاد حل سريع لتصريف المياه المتراكمة والعمل على عدم تكرار الأزمة مجددا، مشيرين إلى أن شارعهم متفرع من شارع أبوقير-أحد الشوارع الرئيسية.

اجتاحت سواحل الإسكندرية اليوم الثلاثاء، موجة من الطقس السيئ والأمطار غزيرة ورياح شديدة يصاحبها انخفاض شديد في درجات الحرارة وصلت إلى حد الصقيع.

من جانبها قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق، أنه قد تم إبلاغ الجهات المعنية وشركة الصرف الصحي لإرسال سيارات إلى موقع الشارع لحل الأزمة.
أهالي صبونجي في الإسكندرية يشتكون من غرق الشوارع بمياه الأمطار
أهالي صبونجي في الإسكندرية يشتكون من غرق الشوارع بمياه الأمطار
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

طائرة خاصة | محاولات أخيرة لإقناع محمد صلاح بحضور حفل أفضل لاعب أفريقي

مرتضى منصور يرفض عرضا خياليا لانتقال محمود علاء للدوري التركي.. تفاصيل

الأرصاد: نشاط للرياح والأتربة يزيد الإحساس بالبرودة خلال الساعات المقبلة.. فيديو

بعد تقدم الجيش الليبي باتجاه طرابلس.. تركيا ترجع إلى الخلف: نريد وقف إطلاق النار

إهمال أم يودي بحياة طفلها الرضيع.. تركته في البرد القارس 5 ساعات

قرار نهائي.. مرتضى منصور يرفض خوض الزمالك السوبر الإفريقي في قطر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب السنين.. مئات الأشخاص ينشرون قصصا حقيقية حدثت لهم مع العفاريت

إهمال أم يودي بحياة طفلها الرضيع.. تركته في البرد القارس 5 ساعات

فرحا باغتياله.. إيرانيات يرقصن على جثة قاسم سليماني.. شاهد