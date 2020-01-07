أهالي صبونجي في الإسكندرية يشتكون من غرق الشوارع بمياه الأمطار

اشتكى أهالي شارع صبونجي بمنطقة جليم شرقي الإسكندرية، من غرق شوارعهم بشكل كامل تحت برك من مياه الأمطار.



وقال الأهالي في شكواهم لـ"صدى البلد"، إنه وبسبب أن شنايش تصريف مياه الأمطار كلها مسدودة فقد غرقت منطقتهم، وسط تجاهل من مسئولي الحي وشركة الصرف الصحي.



وطالب الأهالي في شكواهم بضرورة إيجاد حل سريع لتصريف المياه المتراكمة والعمل على عدم تكرار الأزمة مجددا، مشيرين إلى أن شارعهم متفرع من شارع أبوقير-أحد الشوارع الرئيسية.



اجتاحت سواحل الإسكندرية اليوم الثلاثاء، موجة من الطقس السيئ والأمطار غزيرة ورياح شديدة يصاحبها انخفاض شديد في درجات الحرارة وصلت إلى حد الصقيع.



من جانبها قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق، أنه قد تم إبلاغ الجهات المعنية وشركة الصرف الصحي لإرسال سيارات إلى موقع الشارع لحل الأزمة.