بـ 4 طرق فعالة يتم تشخيص التهاب المسالك البولية.. تعرف عليها

تعتبر عدوى المسالك البولية (UTI) هي عدوى في أي جزء من الجهاز البولي، والكلى والحالب والمثانة ومجرى البول، وتشمل معظم الإصابات الجهاز البولي السفلي المثانة والإحليل.

وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المسالك البولية أكثر من الرجال، حيث إن العدوى تقتصر على المثانة الخاصة بك، ويمكن أن تكون مؤلمة ومزعجة، ومع ذلك، يمكن أن تحدث عواقب وخيمة إذا كان التهاب المسالك البولية قد انتقل إلى كليتيك.





ويعالج الأطباء عادة التهابات المسالك البولية بالمضادات الحيوية، ولكن يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل فرصك في الإصابة بـ عدوى المسالك البولية كنوع من الوقاية.





تشمل الاختبارات والإجراءات المستخدمة لتشخيص التهابات المسالك البولية، وفقا لما جاء في صحيفة "مايو كلينك" الطبي، ما يلي:





1- تحليل عينة البول:

قد يطلب طبيبك عينة من البول لتحليلها في المعمل للبحث عن خلايا الدم البيضاء وخلايا الدم الحمراء أو البكتيريا، لتجنب تلوث محتمل للعينة.





2- التحليل المختبري:

في بعض الأحيان ، يتبع التحليل المخبري للبول ثقافة البول، حيث ان هذا الاختبار يوضح لطبيك عن البكتيريا التي تسبب العدوى والأدوية التي ستكون أكثر فعالية.





3- التصوير المقطعي:

وإذا كنت تعاني من التهابات متكررة، فيمكن ان يعتقد طبيبك أنها قد تكون ناجمة عن خلل في المسالك البولية ،وسوف يطلب الطبيب منك تصوير بالموجات فوق الصوتية أو تصوير مقطعي محوسب (CT) أو تصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).





4- المنظار: