بلوفر أبيض.. مي عمر تتألق بإطلالة أنيقة تبرز جمال أنوثتها

شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، في أحدث ظهور لها.





وظهرت مى عمر باطلالة كاجول حيث ارتدت بلوفر أنيق باللون الأبيض وبنطلون جينيز وعلقت على الصورة: "أتمنى ألا ينفذ الوقت، آمل ألا نقول بعد فوات الأوان لمطاردة أحلامنا ونحب أنفسنا في كل لحظة تمر.





واضافت "آمل أن نختار ما هو أفضل بالنسبة لنا ، بغض النظر عن مدى إرباكه. آمل أن تعيش روحنا بالكامل، لذلك لن نأسف لعدم وجود الكثير من الوقت".





يذكر أن آخر أعمال مي عمر الفنية، مسلسل "ولد الغلابة" الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي.



