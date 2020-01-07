بلوفر أبيض.. مي عمر تتألق بإطلالة أنيقة تبرز جمال أنوثتها

شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، في أحدث ظهور لها.
وظهرت مى عمر باطلالة كاجول حيث ارتدت بلوفر أنيق باللون الأبيض وبنطلون جينيز وعلقت على الصورة: "أتمنى ألا ينفذ الوقت، آمل ألا نقول بعد فوات الأوان لمطاردة أحلامنا ونحب أنفسنا في كل لحظة تمر.
واضافت "آمل أن نختار ما هو أفضل بالنسبة لنا ، بغض النظر عن مدى إرباكه. آمل أن تعيش روحنا بالكامل، لذلك لن نأسف لعدم وجود الكثير من الوقت".
يذكر أن آخر أعمال مي عمر الفنية، مسلسل "ولد الغلابة" الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي.
وتشارك حاليا الفنانة مي عمر، في تصوير مسلسل "الفتوة" الذي شارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، ياسر جلال، نجلاء بدر، أحمد صلاح السعدني، دياب، رياض الخولي، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، عادل الفار، إخراج حسين المنباوي، تأليف هاني سرحان.