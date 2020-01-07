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رياضة

قبل مواجهة زيسكو.. طلب عاجل من الزمالك لـ الكاف بشأن استاد السلام

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:15 م
زيسكو والزمالك
زيسكو والزمالك
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القسم الرياضى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي طلب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مجددًا نقل مباراة الفريق الكروي مع زيسكو ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة أفريقيا، إلى ستاد القاهرة الدولي بدلًا من السلام.

ونجح الزمالك في الحصول على الموافقات الخاصة والأمنية بنقل المباراة إلى استاد القاهرة، ويسعى الزمالك للحصول على موافقة الاتحاد الأفريقي ونادي زيسكو بنقل المباراة.

وفي نفس السياق، طلب الزمالك من الجهات الأمنية الموافقة على حضور 15 ألف متفرج، وذلك عن طريق الدعوات وشركة تذكرتي.

ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك مع زيسكو الزامبي يوم الجمعة المقبلة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
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