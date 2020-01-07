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رياضة

الدوري المصري.. تشكيل بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:11 م
بيراميدز
بيراميدز
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حسن العمدة
أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يواجه نظيره الإسماعيلي في مباراة الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - ولفريد كانون - علي جبر

خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إسلام عيسى - نبيل دونجا

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

مهدي سليمان - إبراهيم حسن - عبد الله بكري - عمر العيوني - دودو الجباس - رجب بكار - أحمد أيمن منصور

وخرج من قائمة المباراة في هذه المواجهة، لاعب الوسط الشاب محمود حمادة
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