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القصاص: إيران قادرة على إيذاء المصالح الأمريكية والعكس صحيح.. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:43 م
خامنئي وترامب
خامنئي وترامب
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هاني حسين
قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن إيران وأمريكا دخلتا إلى العراق في 2003 وتحالفتا على تدمير العراق وتقسيمها والقضاء على قيادات عسكرية عراقية.

وأضاف أكرم القصاص في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه تم تقسيم المقدرات العراقية وإيران وتركيا استفادوا من ذلك.

وتابع أكرم القصاص:" إيران تتحدث عن تصدير الثورة وعملت على نهب أموال العراق وشاركت أمريكا في ذلك".

ولفت أكرم القصاص:" قاسم سليماني كان متواجدا في العراق لوقت تحرك العراقيين تجاه إيران".

وأكمل أكرم القصاص:" قاسم سليماني كان يدخل ويخرج من العراق بمعرفة الامريكان وإيران قادرة على إيذاء المصالح الأمريكية والعكس صحيح".
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