رئيس حماية المستهلك يهدي قداسة البابا تواضروس الثاني درع الجهاز

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وفدا من

برئاسة اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس الجهاز، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.