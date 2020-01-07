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اقتصاد

رئيس حماية المستهلك يهدي قداسة البابا تواضروس الثاني درع الجهاز

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:32 م
محمد صبيح
استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وفدا من جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس الجهاز، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وقام اللواء دكتور راضى عبد الراضى رئيس جهاز حماية المستهلك بإهداء قداسة البابا تواضروس الثانى درع الجهاز، مؤكدا أن روح الود والتعاون والتسامح التى تربط بين المسلمين والأقباط هى رسالة للعالم أجمع بقيم وأصالة الشعب المصرى وعمق العلاقات والروابط بين أبناء الوطن.

كما أشاد قداسة البابا تواضروس الثانى بدور الجهاز فى الرقابة على الأسواق لحماية حقوق المستهلكين.

وهنأ اللواء راضى عبد المعطى البابا تواضروس الثانى وجميع الإخوة الأقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.
رئيس حماية المستهلك يهدي قداسة البابا تواضروس الثاني درع الجهاز
رئيس حماية المستهلك يهدي قداسة البابا تواضروس الثاني درع الجهاز
رئيس حماية المستهلك يهدي قداسة البابا تواضروس الثاني درع الجهاز
رئيس حماية المستهلك يهدي قداسة البابا تواضروس الثاني درع الجهاز
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