نهاية كاتم أسرار خامنئي .. العدد الجديد من مجلة "المجلة" اللندنية

صدر العدد الأسبوعي من مجلة المجلة اللندنية والذي يشرف عليها من لندن الكاتب الصحفي الدكتور مصطفي الدسوقي بعنوان "نهاية كاتم أسرار خامنئي" .



وطرح العدد العديد من التساؤلات حول قدرة الحرس الثوري الإيراني على تنفيذ خططه في المنطقة، وعن مدى تأثيرات مقتله على نظام المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، كما رصد العدد الجديد التوترات الأميركية الإيرانية العراقية، وتأثيراتها المباشرة على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.



كما تضمن العدد الجديد عدد من الموضوعات الاقتصادية والسياسية كان ابرزها ما نشرته مجموعة التحرير بالقاهرة التي يشرف عليها الكاتب الصحفي أحمد سالم



ومن ابرز الموضوعات الاقتصادية التي رصدت وجود مخاوف بشأن الاستقرار لما يشهده العالم من تغيرات مناخية خطيرة حيث الأعاصير المتزايدة وموجات الجفاف المطولة التى تؤدي إلى تدمير البنية التحتية، واضطراب سبل المعيشة، وساهمت في هجرة أعداد كبيرة من السكان حيث رصد الموضوع التكلفة الاقتصادية لتغير المناخ وعجز الاقتصاديون تقييم التكلفة المباشرة لتغير أنماط الطقس وزيادة تواتر الكوارث الطبيعية وكثافتها.



كما تضمن العدد الجديد عدد كبير من الموضوعات الفنية والثقافية والرياضية الدولية المتنوعة.