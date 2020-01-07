خاص.. محمد الساحلي مدرب فولسفبرجر النمساوي: صلاح وماني يستحقان جائزة الأفضل في إفريقيا

أكد التونسي محمد الساحلي ، المدير الفني لفريق فولسفبرجر النمساوي صعوبة الاختيار بين محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني لتحديد الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.





ويعد الساحلي أول مدرب عربي وتونسي يدرب منتخب أوروبي ، وهو منتخب النمسا تحت 19 عامًا ، كما أنه يدرب حاليًا فريق فولفسبرجر النمساوي ، وأصبح أول مدرب عربي يدرب فريقًا في بطولة أوروبية وهي الدوري الأوروبي أو اليوروبا ليج.





وقال الساحلي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "أتصور أن اللقب ينحسر بين ساديو ماني ومحمد صلاح ، أعتقد أن رياض محرز سيحل في المركز الثالث، في العام الماضي كان محمد صلاح الأفضل في النصف الأول من 2019، أما ساديو ماني فكان الأفضل في النصف الثاني ، وهذا الذي يوجد صعوبة في تحديد والتكهن باللاعب الأفضل في إفريقيا."





وأضاف الساحلي:"إذا لدي الإمكانية لمنح الجائزة للاعبين ، فسأمنحها لصلاح وماني، لأن الإثنين شرف لكل إفريقي ومسلم لما حققاه مع ليفربول والنتائج خير دليل، سعيد جدًا بمحمد صلاح ونتمنى في الفترة القادمة أن يكون لدينا العديد من اللاعبين مثله."





يذكر أن محمد صلاح دخل في قائمة الترشيحات النهائية للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، مع ساديو ساديو ماني زميله في ليفربول، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة اليوم في حفل ضخم بمدينة الغردقة.



