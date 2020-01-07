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فن

بعد المنافسة على الأوسكار| فيلم عن القضية السورية إلى جوائز بافتا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:14 م
صدى البلد
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محمد نبيـل

أعلنت جوائز بافتا عن القائمة النهائية للأعمال والنجوم المرشحة للمنافسة على الجائزة البريطانية الرفيعة، والتى تعادل جائزة الأوسكار الأمريكية.

وجاء فيلم من أجل السما أو "إلى السما" للمنافسة ضمن فئة الأفلام الوثائقية، وذلك بعد دخول القائمة النهائية لجوائز الأوسكار التى تعلن الشهر المقبل. 

الوثائقي السوري يسرد قصة المخرجة وعد الخطيب وزوجها، وهزّ مشاعر الجمهور في مهرجان كان السينمائي، وقد شارك البريطاني إدوارد واتس في إخراجه.

ويتضمّن "إلى سما" الذي يتّخذ شكل رسالة تُوجِّهها الأمّ إلى ابنتها، مشاهد مؤثّرة جدًا، صوّرتها الخطيب في شوارع حلب أو محيط المستشفى.

وبدأت وعد الخطيب التصوير سنة 2012، تزامنًا مع اندلاع المعارك في مدينة حلب بين الفصائل المعارضة التي سيطرت على الأحياء الشرقية من المدينة، والقوات الحكومية في الأحياء الغربية.
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