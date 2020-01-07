بعد المنافسة على الأوسكار| فيلم عن القضية السورية إلى جوائز بافتا





أعلنت جوائز بافتا عن القائمة النهائية للأعمال والنجوم المرشحة للمنافسة على الجائزة البريطانية الرفيعة، والتى تعادل جائزة الأوسكار الأمريكية.





وجاء فيلم من أجل السما أو "إلى السما" للمنافسة ضمن فئة الأفلام الوثائقية، وذلك بعد دخول القائمة النهائية لجوائز الأوسكار التى تعلن الشهر المقبل.





الوثائقي السوري يسرد قصة المخرجة وعد الخطيب وزوجها، وهزّ مشاعر الجمهور في مهرجان كان السينمائي، وقد شارك البريطاني إدوارد واتس في إخراجه.





ويتضمّن "إلى سما" الذي يتّخذ شكل رسالة تُوجِّهها الأمّ إلى ابنتها، مشاهد مؤثّرة جدًا، صوّرتها الخطيب في شوارع حلب أو محيط المستشفى.



