جولييت من غير روميو .. كتاب رومانسي فى معرض الكتاب لـ ماهيتاب عبد الفتاح

أصدرت دار نشر أوراق كتابًا جديدا بعنوان "جولييت من غير روميو" ، والمقرر طرحه بمعرض الكتاب يناير 2020 للكاتبة الصحفية ماهيتاب عبد الفتاح.



ويناقش الكتاب، المشكلات الاجتماعية التي تتعرض لها المرأة في المجتمعات العربية، ويحتوي الكتاب على ثلاث قصص اجتماعية رومانسية تحمل الكثير من التفاصيل التي تهم المرأة.



واستخدمت الكاتبة أسلوبا مميزا في سرد القصص، رافضة إطلاق أسماء على بطلات وأبطال القصص الثلاث، هادفة أن ترى كل امرأة نفسها بين ثنايا الكتاب من خلال موقف أو قصة من المستعرضة.



وبدأت الكاتبة "جولييت من غير روميو"، قائلة: "كل واحدة فينا مقفولة على حدوتة محدش يعرف تفاصيلها غيرها، حدوتة ممكن بعدها تكون اتغيرت للأقوى أو للأضعف، لكن الأكيد إن مفيش بنت فينا معندهاش الحكاية إللي علمت جواها".



كما أوضحت أن الكتاب ليس للإناث فقط، لكنه يخاطب الرجال والأهل أيضًا، ومن أجوائه: "حضرتك يا اللي واقف هناك بتقول ليه بنعمم النموذج ده إن هو السائد، أنا سمعاك على فكرة، وسمعاكي إنتي كمان يا اللي بتقولي أنا حصل معايا كده بالظبط، وشايفاكي يا اللي بتعلمي على السطور بقلم وبتقولي كأن السطر ده بيتكلم عني، قبل ما تشوف السطور الجاية تعميم اقرأها كويس وافتكر زميلتك، أختك، قريبتك أو بلاش تفتكر كل دول افتكر نفسك لما رحت تتقدم لحبيبتك والجوازة مكملتش علشان المسألة الحسابية إياها اللي هنتكلم عنها في السطور الجاية، يا سيدي عارفين إن في نماذج زي الفل وربنا يكتر من أمثالهم".



وتضمن أيضا: "وانتي يا اللي بتقولي الحكاية دي شبه حكايتي بالظبط هقولك عارفة ومتأكده إن كل بنت هتقرأ الكتاب هتشوف نفسها فيه لإن القصص المستعرضة واقعية وموجودة على أرض واقعنا كلنا وده السبب إني رفضت أطلق اسماء على بطلات وأبطال القصص الثلاث.. قررت أسيبها مفتوحة من غير أسامي علشان كل بنت تقرأها تختار اسم البطلة والبطل اللي هيجي على بالها سواء كان اسمها، اسم أختها، اسم صديقتها، اسم جارتها ومعاها اسم البطل كمان، اقرأي وهتلاقي اسم الأبطال اتقال على لسانك تلقائيًا كتابنا عبارة عن دردشة وجواه 3 حكايات رومانسية مليانة تفاصيل ممكن تكون تفاصيل قصتك انتي، ده انتي ممكن كمان تحسي انك مشاركة في كتابة القصة بنفسك وعن نفسك".



وعملت الكاتبة ماهيتاب عبد الفتاح، عضو نقابة الصحفيين، في عدة صحف ومواقع مختلفة على مدار سنوات.