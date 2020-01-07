خالد الجندى يكشف عن صنف من البشر اختفى من حياتنا.. فيديو

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن سيدنا علي –رضي الله عنه- قسم الناس لـ 4 أصناف، "رجل يعلم ويعلم أنه يعلم فذاك عالم فأتبعوه ورجل يعلم ولا يعلم أنه يعلم فذاك غافل فذكروه.



وتابع "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: ورجل لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم فذلك طالب علم فعلموه، ورجل لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم فذلك حمار فاجتنبوه".



وقال، ساخرًا: "وحشنا الصنف الثالث مبقاش موجود، الكل فتايين إلا من رحم ربي، بينما الصنف الرابع يسير الضحك فهو لا يعلم ويدخل يسب ويتحدث بدون علم، وهذا ما يحدث".



وتابع: "اللي مش فاهم كلامي يقول دليلك إيه جبت الكلام دا منين، الكلام مش بيتقال ببلاش يا رجاله دا مصروف عليه، أنا قارئ نصف مليون كتاب علشان أطلع أقولكم الكلام الجميل اللي بقوله، وإن شاء الله هكمل مليون كتاب".

