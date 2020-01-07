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فن

مخرج خالد ابن الوليد: المسلسل يواجه مدعي الثقافة ومرضى حب الظهور

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:40 م
المخرج رؤوف عبد العزيز
المخرج رؤوف عبد العزيز
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محمد نبيـل
خرج رؤوف عبد العزيز مخرج مسلسل "سيف الله" عن صمته ورد على بعض الإنتقادات التى طالت عمله المنتظر عن سيرة خالد بن الوليد.

وقال عبد العزيز في تصريحات لبرنامج انسايدر "The Insider بالعربي"، أن خالد بن الوليد كان يواجه المرتدين ومدعي النبوة، ومن الواضح أنه بعد مماته سيواجه بسيرته مدعين الثقافة ومرضى حب الظهور وركوب الموجة.

أضاف أنه فخور بتقديم عمل يؤرخ لبطولات وعقيدة خالد بن الوليد، موجهًا رسالة إلى المنتقدين باستعارة مقولة خالد بن الوليد "فلا نامت أعين الجبناء".

مسلسل "سيف الله خالد بن الوليد" من بطولة عمرو يوسف، عبد الرحمن أبو زهرة، يوسف شعبان، أحمد فؤاد سليم، محسن محي الدين، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد خالد صالح، نشوى مصطفى وبسنت شوقي.

المسلسل مأخوذ عن كتاب "عبقرية خالد" لعباس محمود العقاد، سيناريو وحوار إسلام حافظ ومن إنتاج سينرجي.
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