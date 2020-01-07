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أدمن جروب فضفضة حريم: قبل ما تهاجموني شوفوا الجروب فيه إيه .. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:42 م
هبة مجدي أدمن جروب
هبة مجدي أدمن جروب «فضفضة حريم»
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كـريـم الـخـطـيـب
قدمت الإعلامية ياسمين حلقة خاصة من برنامج «حديث المساء» المذاع على قناة «MBC مصر» بعنوان «جروبات المشاكل الزوجية على السوشيال ميديا.. خراب بيوت أم حلول فعلية؟».

وتحدثت هبة مجدي أدمن جروب «فضفضة حريم» عن المشاكل الأسرية التي تحدث بين الزوج والزوجة ، موضحة أن الجروب يضم النساء فقط ، والهدف منه الفضفضة بينهم وبين بعض بدون اي ضرر.

وقالت أدمن جروب «فضفضة حريم» إن عددا كبيرا جدا من النساء يتفاعل معها على صفحة الفيسبوك، ويطالبون بعدم ذكر أسمائهم وتحترم هذا الطلب، مشيرة إلى أنها تسعى الي تقديم حلول وننصح الزوجات حفاظا على بيوتهم من الخراب.

وأوضحت أدمن جروب «فضفضة حريم» أن هناك مشاكل عن خيانة الزوج لزوجته مع صاحبتها، مؤكدا أنها حريصة في نشر المشاكل العادية وليست المثيرة للجدل لأن بعضها يمكن أن ينشر وآخر لا ينشر ولكن المشكلات المعتادة فقط التي يتم نشرها.

وتابعت أدمن جروب «فضفضة حريم»: «قبل ما تهاجموني شوفوا الجروب فيه إيه».
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