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رياضة

أول 20 دقيقة| إلغاء الهدف الأول للأهلي .. والهلال يكتفي بالتمريرات في ديربي السعودية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:39 م
صدى البلد
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عمر سلامة
انتهت أول عشرين دقيقة خلال لقاء الهلال والأهلي السعودي في المباراة المؤجلة ، من الجولة الحادية عشرة لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين السعودي.

و شهدت أول عشرون دقيقة سيطرة من جانب الأهلى و ظهرت من خلال الضغط المتواصل الذي ظهر جليًا عندما أحرز الأهلي الهدف الأول له فى الدقيقة السابعة عشر و لكن تم إلغاؤه بداعى التسلل.

وقام لاعبو الهلال بتمريرات قصيرة في منتصف الملعب ولكن دون وجود أى خطورة على المرمى.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري، بعد أن حصد 23 نقطة خلال الـ 12 جولة الماضية،بينما نادي الهلال يسعى للحاق بالنصر المتصدر حتى الآن برصيد 29 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الهلال الذي يتبقى له مباراتان.
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