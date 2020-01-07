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رياضة

حسام البدرى وجهاز المنتخب يتابعان مباراة بيراميدز والإسماعيلى

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:39 م
البدرى مع زيزو
البدرى مع زيزو
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نور عادل
حرص حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر علي التواجد بإستاد الدفاع الجوي لمتابعة مباراة بيراميدز والإسماعيلي في منافسات بطولة الدوري الممتاز، لمواصلة البحث عن أبرز الأسماء المرشحة للانضمام لمنتخب مصر.

وتابع اللقاء مع المدير الفني بعض أعضاء الجهاز الفني طارق مصطفى المدرب العام وسيد معوض المدرب المساعد.

يذكر أن الجهاز الفني يحرص بصورة دائمة على متابعة المباريات في إطار خطته لانتقاء أفضل العناصر من مختلف الأندية.

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يواجه نظيره الإسماعيلي في مباراة الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - ولفريد كانون - علي جبر

خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إسلام عيسى - نبيل دونجا

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

مهدي سليمان - إبراهيم حسن - عبد الله بكري - عمر العيوني - دودو الجباس - رجب بكار - أحمد أيمن منصور

وخرج من قائمة المباراة في هذه المواجهة، لاعب الوسط الشاب محمود حمادة
حسام البدرى وجهاز المنتخب يتابعان مباراة بيراميدز والإسماعيلى
حسام البدرى وجهاز المنتخب يتابعان مباراة بيراميدز والإسماعيلى
حسام البدرى وجهاز المنتخب يتابعان مباراة بيراميدز والإسماعيلى
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