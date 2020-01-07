اليونان تحذر تركيا: لا تنازل عن حقوقنا السيادية في البحر المتوسط

مع استمرار الاستفزازات التركية لسرقة البترول والغاز من جيرانها في شرق البحر المتوسط، هدد نيكوس ديندياس وزير الخارجية اليوناني، خلال مقابلة مع صحيفة "إيكاثيمريني" اليونانية، بأن بلاده سوف تدافع عن سيادتها بكل الوسائل القانونية والصلاحيات التي تملكها.



وتابع ديندياس قائلا: "الحقيقة أن اليونان ترد على الاستفزازت التركية بهدوء، وإنه يجب عدم فهم ذلك بشكل خاطىء بأنه افتقاد للعزم أو القدرة على الردع، لأنني مقتنع بأن تركيا تتفهم أن ذلك لن يكون في صالح الجانبين".



وبسؤاله حول ما ذا كان الحديث عن طرح القضية أمام محكمة العدل الدولية واقعي أم نتيجة لتصاعد التوترات في شرق المتوسط، رد الوزير اليواني بأن بلاده لا تخشى العدالة الدولية لاقتناعها بمشروعية وعدالة مواقفها، موضحا أن القانون الدولي ردنا على دبلوماسية السفن الحربية.



وقال إن الطموحات على الطريقة العثمانية التي تعرب عنها تركيا المعاصرة لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين، ولا تشكل مصدر قلق لليونان، ولكنها تشكل مصدرا للقلق للاتحاد الأوروبي والخليج والشرث المتوسط وشمال إفريقيا.



وأوضح أنه يبدو أن تركيا التوسعية التي لا معنى لها تنخرط، إما بالقوة أو بإعلان نفسها كمدافع عن للمسلمين في جميع أنحاء العالم انتهت، ولا يقودها سوى للعزلة الدولية.



وأشار الوزير اليوناني إلى أن أثينا ليست لديها أية مطالب ولا رغبة في التنازل عن حقوقها السيادية.