الأرصاد: البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية

قالت محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت بيان أول أمس تؤكد أن هناك حالة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية حتى يوم الجمعة المقبل.





وأضاف مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة ببرنامج اليوم، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، إن هناك تكاثرا للسحب والرياح، وسيكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة.





وأشار مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة منخفضة عن المعدلات الطبيعية سواء فى فترات النهار أو الليل.



