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رياضة

الكويت يحقق لقب كأس ولي العهد بركلات الترجيح على حساب العربي

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:50 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حصد فريق الكويت لقب كأس ولي العهد، بعد الفوز على العربي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الفريقين علي استاد "جابر" الدولي.

سيطر التعادل السلبي على أجواء شوطي المباراة بين فريقي العربي وفريق الكويت، بينما كانت أخطر فرصة في اللقاء هي من نصيب لاعب الكويت فهد العنزي بشكل رائع، ويتصدى لها حارس العربي بشكل ولا أروع سليمان عبد الغفور.

و توج الكويت بطلًا لـ كأس ولي العهد للمرة الثامنة في تاريخه، ليحافظ على لقبه المتوج به من الموسم المنقضي ويتساوى مع العربي في نفس رصيد الألقاب.

وقد دخل فريق الكويت لمواجهة العربي بالتشكيلة الآتية:

حميد القلاف، مشاري غنام ، حسين حاكم ، فهد حمود، و فهد الهاجري ،سيسوكو ، البريكي ، فهد العنزي ، بيسمارك ، فيصل زايد ، الطراروة.

وجاءت تشكيلة فريق العربي:

سليمان عبد الغفور، وأحمد الصالح، وتشافي توريس، وأحمد إبراهيم، ومحمد فريح، وماريون سيلفا، وعبدالله الشمالي، ومحمد صفر، ومشاري الكندري، والسنوسي الهادي، وفيصل عجب.
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