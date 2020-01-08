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في الربع المالي الأول: تراجع الأصول والخصوم للبنوك لـ 342.4 مليار جنيه والودائع غير الجارية تسجل 540.3 مليار جنيه

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:22 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيى
  • البنك المركزي:
  • 12.3 مليار جنيه فارق انخفاض بالأصول الأجنبية للبنوك في شهرين
  • وخصوم البنك بلغت 456.03 مليار جنيه في أكتوبر الماضي

انخفض إجمالي الأصول الأجنبية للسيولة المحلية إلي 342.402 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 354.7 مليار جنيه في سبتمبر السابق له بفارق 12.3 مليار جنيه، ومقارنة بـ 336.53 مليار جنيه في أغسطس 2019 بفارق 5.9 مليار جنيه.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن الودائع غير الجارية بالعملة الأجنبية بلغت 540.3 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 550.53 مليار جنيه في سبتمبر الماضي ومقارنة بـ 561.4 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.

ووصل حجم الأصول المحلية لـ 3.7 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 3.654 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 36 تريليون جنيه في أغسطس الماضي.

وسجل حجم الائتمان المحلي نحو 4.03 تريليون جنيه مقابل 4.011 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي ومقارنة بـ 3.94 تريليون جنيه في أغسطس 2019.

وانخفضت أصول وخصوم البنك المركزي بنهاية أكتوبر الماضي لـ269 مليار جنيه مقابل 270 مليار جنيه في سبتمبر السابق 2019 بفارق طفيف قدره مليار جنيه واحد؛ ومقارنة بـ 276.11 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام بفارق 7.11 مليار جنيه.

قال التقرير إن جملة الأصول الأجنبية بلغت 725.024 مليار جنيه في أكتوبر 2019 مقابل 729.1 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 740.2 مليار جنيه في أغسطس الماضي

وأضاف التقرير أن حجم الخصوم الأجنبية بلغت 456.03 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 459.102 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 464.1 مليار جنيه في أغسطس 2019.

أشار التقرير إلي أن جملة خصوم وأصول الأجنبية للبنوك بلغت 73.41 مليار جنيه مقابل 86.704 مليار جنيه في سبتمبر 2019 ومقارنة بـ 60.422 مليار جنيه في أغسطس 2019.
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