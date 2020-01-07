رسميا .. إسلام كارلوس يرحل عن فريق تليفونات بني سويف

أعلن مسئولو مجلس إدارة نادي التيلفونات بني سويف ، عن إسلام كارولس، ليكون خارج صفوف الفريق خلال منافسات دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .



وقال إسلام كارلوس، في تصريحات علي صفحته الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي "إنه تم فسخ التعاقد بالتراضي مع مسئولي مجلس ادارة الفريق، وتم إنهاء الأمر بصفة ودية مع الفريق .



ووجه اللاعب الشكر لمجلس إدارة النادي على الفترة التى قضاها ومتمنيا لهم كل التوفيق في دورى القسم الثانى .



وقد سبق لكارلوس اللعب لناشىء المنيا وتليفونات بني سويف والجزيرة المطروحي ثم تليفونات بني سويف .