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رياضة

رسميا .. إسلام كارلوس يرحل عن فريق تليفونات بني سويف

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 08:59 م
اسلام كارلوس
اسلام كارلوس
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رباب الهوارى
أعلن مسئولو مجلس إدارة نادي التيلفونات بني سويف ، عن إسلام كارولس، ليكون خارج صفوف الفريق خلال منافسات دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وقال إسلام كارلوس، في تصريحات علي صفحته الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي "إنه تم فسخ التعاقد بالتراضي مع مسئولي مجلس ادارة الفريق، وتم إنهاء الأمر بصفة ودية مع الفريق .

ووجه اللاعب الشكر لمجلس إدارة النادي على الفترة التى قضاها ومتمنيا لهم كل التوفيق في دورى القسم الثانى .

وقد سبق لكارلوس اللعب لناشىء المنيا وتليفونات بني سويف والجزيرة المطروحي ثم تليفونات بني سويف .
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