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محافظات

محافظ القليوبية يهنئ مطران شبرا الخيمة بعيد الميلاد المجيد .. صور

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 08:55 م
صدى البلد
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سامح سلام
قدم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية التهنئة لنيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأباء الكهنة وجموع الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إنه شارك في استقبال المهنئين بعيد الميلاد المجيد إلى جانب الأنبا مرقس مطران الايبارشية الآباء كهنة وعدد من أعضاء مجالس الكنائس.

شارك في تقديم التهئة مجموعة من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بمحافظة القليوبية، من بينهم اللواء جمال رشيد مدير الأمن وعدد من نواب البرلمان.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني أمس قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار قيادات الدولة الذين قدموا التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالعباسية مجموعة من كبار رجال الدولة للتهنئة بعيد الميلاد من بينهم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من الوزراء السابقين والشخصيات العامة.
محافظ القليوبية يهنئ مطران شبرا الخيمة بعيد الميلاد المجيد .. صور
محافظ القليوبية يهنئ مطران شبرا الخيمة بعيد الميلاد المجيد .. صور
محافظ القليوبية يهنئ مطران شبرا الخيمة بعيد الميلاد المجيد .. صور
محافظ القليوبية يهنئ مطران شبرا الخيمة بعيد الميلاد المجيد .. صور
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